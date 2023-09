Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele USR, Catalin Drula, cere demisia ministrului Finantelor, Marcel Bolos, acuzandu-l ca „acopera o tentativa grava de furt” din Pilonul 2 de pensii, pe care a incercat sa o faca un secretar de stat din ministerul sau. „Amendamentul care propunea nationalizarea banilor din Pilonul 2 de pensii…

- Ministrul Finantelor Marcel Bolos a declarat, referitor la amendamentul la legea privind masurile fiscale care prevedea o nationalizare a Pilonului II de pensii, ca este vorba despre „un document cu caracter neoficial si facem in jurul lui un capat de tara”. Intrebat daca s-a lamurit cine a formulat…

- „Am spus si spun si acum. Acel amendament nu a luat calea oficiala, nu a urmat procedura parlamentara, nu a fost inregistrat in Ministerul Finantelor incat sa constituie un document oficial. Daca in aceasta perioada toate ideile pe care le-am primit, toate solutiile venite din partea celor care au contribuit…

- Marcel Ciolacu a precizat despre amendamentul care a creat discordie in coaliție ca „niciodata eu sau domnul Nicolae Ciuca, nu am vorbit de vreun amendament la Pilonul II de pensii „. Premierul Marcel Ciolacu a explicat ca niciodata in coalitie nu au fost discutii despre vreun amendament la Pilonul…

- Ministrul Finantelor, Marcel Boloș, a vorbit despre amendamentul privind naționalizarea Pilonului 2 de pensii, strecurat printre amendamentele de la legea cu masurile fiscale, afirmand ca a existat o astfel de discuție. In cursul zilei, șeful PNL Nicolae Ciuca declarase ca nu iși amintește ca subiectul…

- Catalin Drula susține ca taxele nu vor crește de la 1 octombrie, indiferent de forma masurilor adoptate de Guvern. Liderul USR a anunțat ca partidul sau va ataca pachetul fiscal Curtea Constituționala. „Il vom impiedica pe Marcel Ciolacu sa creasca taxele de la 1 octombrie. Miliardele de care are…

- Alegerile prezidențiale se apropie cu pași repezi, iar calculele sunt in toi. Inclusiv la casele de pariuri. Mircea Geoana, secretarul general adjunct al NATO, este favorit la casele de pariuri in ce privește caștigarea alegerilor prezidențiale. Casele de pariuri ofera o cota de 2,50 ca Geoana sa castige…

- Liderul PNL, Nicolae Ciuca, il sustine pe premierul Marcel Ciolacu sa creasca taxele si impozitele si sa distruga mediul de afaceri din Romania, afirma vineri presedintele USR, Catalin Drula. „Unde sunteți, domnule Nicolae Ciuca? Unde sunteți in aceste zile, dumneavoastra, be ...