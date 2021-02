Liderul turkmen îşi numeşte fiul viceprim-ministru Presedintele turkmen Gurbanguli Berdimuhamedov l-a numit pe fiul sau Serdar in functia de viceprim-ministru, punandu-l intr-o pozitie puternica pentru a-i succeda ca lider al tarii producatoare de gaze naturale din Asia Centrala, a relatat vineri presa locala, citata de Reuters.



Berdimuhamedov, in varsta de 63 de ani, conduce fosta republica sovietica cu 6 milioane de locuitori de aproape 20 de ani ca un lider absolut ce nu tolereaza disidenta si a supravegheat redirectionarea exporturilor de gaze naturale din Rusia in China. Mandatul sau prezidential se incheie in 2024.



… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

