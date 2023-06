Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile talibane au anuntat ca au executat marti un barbat condamnat pentru omucidere, a doua executie publica de la preluarea puterii in august 2021, si care a fost efectuata cu arma de foc intr-o moschee din estul Afganistanului, informeaza AFP, citata de Agerpres.

- Presedintele chinez Xi Jinping a salutat luni, cu prilejul unei intalniri cu secretarul american de stat Antony Blinken, "progresele" si "terenurile de intelegere" intre Beijing si Washington, in pofida tensiunilor, relateaza AFP si DPA.

- Scene violente s-au petrecyt in Complexul Comercial Bazar din municipiul Suceava, unde doua femei s-au luat la bataie și a fost nevoie de intervenția polițiștilor. Femeile au fost desparțite de polițiștii locali, care au sunat ulterior la 112, la IPJ Suceava – fiind vorba despre o agresiune. Agenții…

- Iranul pune condiții pentru acordul nuclear pe care democrațiile occidentale incearca sa il invie. Liderul suprem al Iranului a declarat ca orice ințelegere cu Occidentul privind activitatea nucleara a Iranului este posibila doar daca infrastructura nucleara a tarii ramane

- Este a 432-a zi de la inceputul razboiului in Ucraina. Kremlinul are dificultați in a menține narațiunea care ii servește drept justificare pentru razboiul dus in Ucraina, scriu analiștii britanici.

- Liderul suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, a denuntat prezenta armatei americane in Irak in timpul unei intalniri cu presedintele irakian Abdul Latif Rashid, sambata, la Teheran, relateaza CNN, citat de news.ro."Prezenta chiar si a unui singur american in Irak este prea mult", a declarat Khamenei,…

- Trei cetațeni britanici, despre care deja se știa ca se afla pe teritoriul Afganistanului, sunt prizonieri la talibani, anunța presa din Regatul Unit. Informația a fost prezentata inițial de organizația neguvernamentata The Presidium Network din Marea Britanie. Apoi, la 1 aprilie 2023, Ministerul britanic…