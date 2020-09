Liderul studenților petroșăneni, ales în structura UNSR Președintele Ligii Studenților Universitații din Petroșani, Alexandru Mihai Chiuda a fost ales in structura de conducere a Uniunii Naționale a Studenților din Romania (UNSR), organizația reprezentativa a studenților din Romania. Alexandru Mihai Chiuda va avea in structura UNSR calitatea de vicepreședinte zonal pentru Regiunea de Vest a țarii. Acesta este student al Facultații de Inginerie Mecanica și Electrica de la Universitatea din Petroșani și face parte și din Senatul academic al instituției de invațamant superior din Valea Jiului. Alexandru Mihai Chiuda considera noua sa… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol si foto: replicahd.ro

