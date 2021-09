Stiri pe aceeasi tema

- „Domnul Puigdemont trebuie sa se supuna actiunii justitiei, exact ca orice alt cetatean'', a comunicat biroul premierului spaniol Pedro Sanchez intr-un comunicat, potrivit agerpres.ro.Spania il acuza pe fostul lider regional catalan Puigdemont de razvratire, sustinand ca a contribuit la organizarea…

- Liderul separatist catalan Carles Puigdemont, care a fost retinut de politia italiana in Sardinia, trebuie sa raspunda in fata justitiei din Spania, a transmis vineri guvernul spaniol inaintea unei audieri de extradare, informeaza Reuters, potrivit Agerpres. ''Domnul Puigdemont trebuie sa se supuna…

- Europarlamentarul separatist si fost lider al guvernului regional catalan Carles Puigdemont, aflat in exil in Belgia din 2017 dupa tentativa de secesiune a Cataloniei, a fost arestat joi in Italia, a anuntat avocatul sau.

- Europarlamentarul separatist si fost lider al guvernului regional catalan Carles Puigdemont, aflat in exil in Belgia din 2017 dupa tentativa de secesiune a Cataloniei din acelasi an, a fost arestat joi in Italia, a anuntat avocatul sau, citat de AFP. "Presedintele Puigdemont a fost arestat la sosirea…

- Fostul șef al statului, liderul Partidului Socialiștilor, Igor Dodon și soția sa, Galina, aniverseaza astazi 22 de ani de casatorie. Tradițional, liderul PSRM a venit cu un mesaj de felicitare pe rețelele de socializare in care a ținut sa-i mulțumeasca soției sale. „Impreuna cu soția implinim astazi…

- Justitia UE a respins vineri o cerere de suspendare a ridicarii imunitatii parlamentare a fostului lider catalan Carles Puigdemont si a altor doi eurodeputati pro-independenta care sunt judecati in Spania, relateaza France Presse, citand un comunicat. "Nu exista niciun motiv pentru a crede…

- Justitia UE a respins vineri o cerere de suspendare a ridicarii imunitatii parlamentare a fostului lider catalan Carles Puigdemont si a altor doi eurodeputati pro-independenta care sunt judecati in Spania, relateaza France Presse, citand un comunicat. "Nu exista niciun motiv pentru a crede…

- „O sa-și faca niște analize complete prima data, o sa ne vedem și cu medicii care l-au vazut acum doi ani și jumate vizavi de operația la coloana. In schimb este foarte in regula”, a declarat in urma cu puțin timp Codrin Ștefanescu din fața case lui Liviu Dragnea unde se afla la aceasta ora fostul…