- Senatorul Cristina Stocheci a atras atenția ca pericolul generat de noul coronavirus este real și a facut apel la populație sa respecte cerințele de distanțare sociala și igiena necesare. Totuși, senatorul Cristina Stocheci a spus ca nu se impune intrarea județului Argeș in carantina, așa cum reprezentanții…

- Alte 320 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus au fost inregistrate in Romania de la ultima informare, ajungandu-se la un total de 23.080 de imbolnaviri, a anuntat, joi, Grupul de Comunicare Strategica. La terapie intensiva sunt internati 178 de pacienti. Dintre persoanele confirmate pozitiv,…

- Incepand cu data de 29 iunie vor fi reluate și examinarile la proba teoretica pentru obținerea permisului de conducere in județul Argeș. Desfașurarea fara sincope a examinarilor este esențiala, dupa trei luni in care acestea au fost sistate. Amintim ca, la locul de intalnire comunicat candidaților…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis un nou cod portocaliu, valabil in intervalul 16 iunie, ora 12:00 – 16 iunie, ora 23:00. In dupa-amiaza zilei de marți (16 iunie) și la inceputul nopții de marți spre miercuri (16/17 iunie), in Oltenia, Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova…

- Incluziunea romilor prin abordarea europeana ROMACT a inceput in Ulmeni. Primarul Lucian Morar alaturi de intreaga comunitate! Programul ROMACT este o inițiativa comuna a Comisiei Europene și a Consiliul Europei menita sa ajute primarii și autoritațile locale sa coopereze cu comunitațile de romi in…

- In contextul ultimelor evenimente petrecute pe raza municipiului Dej, evenimente a caror actori principali au fost comunitațile de romi, Morar Costan, primarul municipiului Dej, a raspuns mai multor intrebari ce vizeaza aceste comunitați. Redam mesajul acestuia.

- Un cod portocaliu de de averse si descarcari electrice a fost emis, duminica, de catre Aministratia Nationala de Meteorologie pentru trei județe: Prahova, Argeș și Dambovița. Avertizarea meteo este valabila pana la ora 15.00 Potrivit meteorologilor, in judetul Prahova, in Breaza, Comarnic, Cornu, Sotrile,…

- Aflate initial in situatia de a nu putea respecta protocoalele medicale in caz de pandemie, cele doua unitati medicale din Campulung au reusit in ultimul timp sa se doteze corespunzator participarii la lupta contra noului coronavirus. Chiar in ziua in care a fost confirmat primul caz de infectare din…