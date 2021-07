Stiri pe aceeasi tema

- Cearta ca la… ușa partidului in interiorul PNL! Deputatul liberal de Timis Claudiu Chira spune ca nu a mai putut intra in sediul PNL Timis, dupa ce yala de la usa de intrare a fost schimbata. Chira reclama ca acest lucru are loc dupa scandalul izbucnit la Conferinta de alegeri a PNL Timisoara. ”Incredibil…

- Mutare bomba in PNL Timiș. Fostul deputat Alin Popoviciu, partener de afaceri al Eelenei Udrea, a decis sa candideze la șefia PNL Timiș in plin scandal privind anularea alegerilor pentru filiala Timișoara. Popoviciu a fpst deputat PDL și secretar executiv al PNL Timiș și a fost exclus de noua conducere…

- Alegerile pentru desemnarea presedintelui PNL Timisoara, care urmau sa se desfasoare sambata, au fost suspendate si urmeaza sa fie reprogramate, dupa ce sustinatorii celor doi candidati la functia de presedinte, Cosmin Tabara si Raul Ambrus s-au luat la cearta, anunța news.ro. Sedinta de alegeri…

- Presedintele Consiliului Judetean Iasi, Costel Alexe, sustine ca nu intelege de ce medicii de familie au o reticenta in a se implica in campania de vaccinare, el aratand ca, daca personalul medical are dubii in privinta vaccinarii, atunci ce sa mai inteleaga populatia. Costel Alexe a declarat,…

- Președintele PSD Timișoara, consilierul județean Mihai Ritivoiu, a reacționat in stilu-i caracteristic, marți, dupa ce viceprimarul Ruben Lațcau i-a cerut demisia lui Andrei Dragila, longevivul director de la Horticultura. Ritivoiu comenteaza, ironic, ca in anul in care s-a nascut edilul, Dragila avea…

- Dupa modelul de succes implementat la Timișoara, Universitatea de Medicina și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași va organiza un maraton de vaccinare in perioada 14 - 16 mai. Toți romanii de peste 16 ani se pot vaccina doar cu buletinul, fara programare, de vineri, ora 16.00, pana luni, ora 08.00. Imunizarea…