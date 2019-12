Stiri pe aceeasi tema

- Peste 2.200 de politisti vor actiona, sambata, pentru asigurarea transportului buletinelor de vot catre sectiile de votare din Bucuresti, a precizat purtatorul de cuvant al Politiei Capitalei, Ciprian Romanescu, potrivit AGERPRES. "Politia Capitalei actioneaza cu peste 2.200 de politisti carora li…

- Filmele care au obtinut premii si aprecieri la cea de-a opta editie Pelicam - Festivalul International de Film despre Mediu si Oameni (Tulcea) - vor putea fi vazute la cinema Elvira Popescu din Bucuresti, sub forma unei Retrospective Pelicam 2019, in perioada 15-17 noiembrie, informeaza un comunicat…

- Deputatul PNL Gabriel Andronache a pierdut prima șansa in cursa pentru șefia Secretariatului General al Guvernul. La șefia SGG este vehiculat acum in PNL un nou nume care a devenit prima opțiune a lui Ludovic Orban: Antonel Tanase, liderul PNL Sector 3, spun surse din PNL pentru STIRIPESURSE.RO.…

- Ludovic Orban propune un guvern cu 15 ministri si un vicepremier - prim-vicepresedintele PNL, Raluca Turcan. Trei dintre ministrii propusi sunt femei, iar restul barbati. Guvernul Orban este format din profesori, economisti, ingineri, juristi, medici, un diplomat de cariera – Bogdan Aurescu…

- Un scandal izbucneste intre femeile din PSD chiar in campania electorala pentru alegerile prezidentiale. Presedintele PSD Sector 2, Rodica Nassar, o ataca pe Sorina Pintea, ministrul Sanatatii. Nassar este chiar subalterna lui Pintea pe Ministerul Sanatatii, unde ocupa functia de secretar de stat."Intr-un…

- Se implinesc miercuri, 9 octombrie 2019, 55 de ani de la catastrofa aeriana produsa in 1964 la Cugir. 31 de persoane au murit atunci dupa ce un avion Tarom, ce efectua o cursa de linie pe ruta Timisoara – Bucuresti, s-a prabusit pe un deal de langa oras.

- Premierul Viorica Dancila a declarat, miercuri, ca are mare incredere in colegii ei din Parlament, precizand ca Marcel Ciolacu si Paul Stanescu sunt oameni vechi in PSD si are mare incredere in ei. „Sunt colegi care sunt alaturi de partid, oameni vechi. Am mare incredere in colegii mei, am mare incredere…

- Inspectia Muncii a desfasurat, in perioada 2 – 13 septembrie 2019, actiuni de control in urma carora s-au aplicat amenzi in valoare totala de 3.520.350 de lei. Au fost depistate 172 de persoane care desfașurau munca fara forme legale, dintre acestea 20 erau din județul Arad și 15 din București. In domeniul…