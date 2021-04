Stiri pe aceeasi tema

- Activista civica, politolog, profesoara de politici publice, Alina Mungiu-Pippidi a terminat medicina in tinerețe. Intr-un interviu pentru Libertatea, președinta fondatoare a Societații Academice din Romania, unul dintre cele mai vechi grupuri de analiza din țara, analizeaza efectele crizei politice…

- O noua veste proasta pentru premierul Florin Cițu. Nu doar ”colegii” din USR/PLUS il vor dat afara din Palatul Victoria ci și cei din Opoziție. Președintele organizației municipale PSD Iași, deputat Marius Ostaficiuc, susține intr-o scrisoare deschisa adresata premierului ca ”Orice zi in plus la…

- Piețele din municipiul Iași au ajuns intr-o stare deplorabila. Din cauza lipsei investițiilor in modernizarea piețelor agroalimentare, municipiul Iași a ramas in urma marilor orașe din restul Romaniei la acest capitol. Piețele din Iași ca dupa razboi Imaginile din Piețele „Nicolina” sau „Alexandru Cel…

- PNL incepe sa devina ținta ironiilor Ambasadei Suediei, dupa ce 'clientul' prefarat al suedezilor a fost, in ultimii ani, PSD-ul condus de Liviu Dragnea. Presedintele CJ Iasi, fostul ministru Costel Alexe (PNL), s-a balbait miercuri cand le citea consilierilor județeni, de pe foaie, numele…

- Peste 20 de ani de dispute politice fara niciun rezultat. Acesta este stadiul celui mai important proiect al municipiului Iasi in materie de urbanism. Documentul ce poate reglementa toate aceste probleme in municipiu bate pasul pe loc. Planul Urbanistic General (PUG) a devenit o piatra de moara pentru…

- Liderul PNL Bucuresti Violeta Alexandru si consilierul PNL in CGMB Andrei Badiu au anuntat marti ca urmeaza depuna un proiect de Hotarare de Consiliu General pentru desfiintarea Companiei de Managementul Transporturilor din Capitala. „15 milioane de lei au fost aruncati pe fereastra de catre aceasta…

- Un an școlar scurt este visul oricarui elev, care așteapta cu nerabdare vacanța de vara, pentru a scapa de școala și a se bucura de timpul liber. Totuși, un an școlar mai scurt inseamna mai mult stres, teme, teze, olimpiade și activitați, inghesuite toate in 34 de saptamani.Calendarul anului școlar…

- Liderul PSRM, Igor Dodon, a lansat o serie de noi critici la adresa presedintelui Maia Sandu. Fostul sef de stat sustine ca Maia Sandu nu si-a indeplinit inca niciuna din promisiunile sale electorale, iar acum este preocupata doar de „jocuri politici urate si penibile”.