Stiri pe aceeasi tema

- Opozantul Juan Guaido, pe care in jur de 50 de tari il recunosc drept presedinte al Venezuelei, s-a deplasat duminica in Columbia pentru a se intalni cu seful diplomatiei americane, Mike Pompeo, relateaza AFP si Reuters potrivit Agerpres. "Deja sunt in Columbia", a anuntat Guaido pe Twitter, multumindu-i…

- Noul președinte al Guatemalei, Alejandro Giammattei a decis joi sa întrerupa relațiile diplomatice cu regimul din Venezuela, condus de Nicolas Maduro și a solicitat și închiderea Ambasadei Guatemalei la Caracas, informeaza Mediafax citând agenția de presa Reuters. „L-am informat…

- Statele Unite intentioneaza sa sanctioneze parlamentarii venezueleni pe care ii acuza ca au acceptat sume de bani pentru a vota impotriva opozantului Juan Guaido la presedintia Adunarii Nationale, a declarat miercuri un responsabil american, citat de AFP. Juan Guaido, recunoscut de un an ca presedinte…

- Liderul siit Moqtada Sadr, unul cei mai influenți clerici din Irak, a dat vineri ordin combatantilor sai din Armata lui Mehdi sa "tina aproape", reactivand astfel o militie oficial destructurata in urma cu aproape un deceniu si care a semanat teroare in randurile soldatilor americani in Irak, informeaza…

- CHIȘINAU, 3 ian – Sputnik. Ministrul Afacerilor Externe al Marii Britanii, Dominic Raab, indeamna parțile la o deescaladare a tensiunilor ca urmare a asasinarii generalului iranian Qasem Soleimani, pentru a preveni o tensionare suplimentara, se afirma intr-o declarație a ministrului britanic, dat…

- Statele Unite au impus joi sancțiuni asupra ministrului Apararii cubanez, acuzându-l de încalcari ale drepturilor omului și de susținerea guvernului socialist venezuelean al lui Nicolas Maduro, a anunțat Secretarul de Stat American, Mike Pompeo, potrivit Reuters.Washingtonul a decis…

- Ministrul iordanian de externe Ayman Safadi a avertizat ca schimbarea pozitiei SUA referitoare la legalitatea coloniilor israeliene din Cisiordania ocupata, anuntata luni de secretarul de stat Mike Pompeo, va avea "consecinte periculoase" asupra perspectivelor de relansare a procesului de pace din Orientul…

- Autoritațile de la Moscova iau in considerare trimiterea unei delegații formate din specialiști in economie in Venezuela pentru a ajuta autoritațile de la Caracas in negocierile cu creditorii internaționali, a anunțat Serghei Storchak, adjunctul ministrului rus de Finanțe, potrivit Reuters, potrivit…