Liderul opoziţiei afgane din Panjshir este dispus să negocieze încetarea ostilităţilor cu talibanii Liderul opozitiei afgane din valea Panjshir, Ahmad Massoud, si-a exprimat duminica disponibilitatea de a negocia încetarea ostilitatilor cu talibanii, salutând propunerile în acest sens venite din partea unor eruditi religiosi, transmite Reuters.



Massoud, seful Frontului National de Rezistenta (FNR), a facut anuntul pe pagina de Facebook a grupului. Fortele talibane au anuntat mai devreme ca au avansat în capitala Panjshir, dupa ce au cucerit districtele înconjuratoare, citeaza News.



Talibanii au preluat controlul în restul Afganistanului

Sursa articol: hotnews.ro

