Liderul Hezbollahului libanez, Hassan Nasrallah, a negat luni orice activitate a partidului sau in Germania, la cateva zile dupa decizia Berlinului de a interzice miscarea pro-iraniana pe teritoriul german, informeaza AFP si dpa. "Atunci cand spunem ca nu suntem activi in Germania, suntem sinceri in proportie de 100%", a dat asigurari liderul Hezbollah. Cu toate acestea, Nasrallah a declarat ca se astepta la decizia Germaniei si ca este de asteptat, de asemenea, ca si alte tari europene sa ia o decizie asemanatoare. El a adaugat ca Germania nu a oferit nicio evidenta conform careia Hezbollah ar…