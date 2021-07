Tribunalul Bucuresti a respins vineri, ca neintemeiata, plangerea prin care liderul Sindicatului de la Metrou, Ion Radoi, solicita sa-i fie ridicata masura controlului judiciar dispusa impotriva lui de procurorii DNA, intr-un dosar in care este acuzat de folosirea influentei si santaj.



Decizia instantei este definitiva.



Pe 14 iulie, DNA a anuntat ca Ion Radoi a fost pus sub urmarire penala, fiind plasat sub controlul judiciar pe o perioada de 60 de zile.



Presedinte al sindicatului Unitatea - Sindicatul Liber din Metrou (USLM) si administrator in fapt al SC Sindomet…