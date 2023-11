Stiri pe aceeasi tema

- Fostul lider al Partidului Popular spaniol din regiunea Catalonia a fost impuscat in plina figura, joi, la Madrid, a anuntat politia, relateaza Reuters. Alejo Vidal-Quadras a fost impuscat in Salamanca, un cartier de lux din centrul Madridului, in jurul orei locale 13.30 (14.30, ora Romaniei) si a fost…

- Liderul extremei drepte italiene Matteo Salvini si aliata sa franceza Marine Le Pen isi afiseaza duminica unitatea politica inaintea alegerilor europene din luna iunie, care vor determina viitoarele raporturi de forta din Parlamentul European, relateaza AFP.

- Regele Felipe al VI-lea l-a propus pe liderul formațiunii conservatoare PP, Alberto Nunez Feijoo, pentru formarea urmatorului guvern din Spania, conform anunțului facut de președinta socialista a Congresului Deputaților, Francina Armengol, transmite El Pais, conform b1tv.ro. Alberto Nunez Feijoo (PP),…

- Regele Spaniei, Filip al VI-lea, l-a desemnat pe liderul dreptei, Alberto Nunez Feijoo, candidat pentru functia de premier, a anuntat presedinta Congresului Deputatilor, chiar daca acesta nu are momentan majoritatea parlamentara necesara