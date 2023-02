Liderul cecen Ramzan Kadirov a anunțat ca generalul sau de top s-a otravit dupa ce a pus mana pe o scrisoare care emana un miros puternic. Kadirov a scris pe canalul sau de Telegram ca Apti Alaudinov, comandantul forțelor speciale Ahmat, a pus mana pe o scrisoare care conținea o toxina neidentificata, potrivit Insider. „Prieteni, […] The post Liderul cecen Kadirov a anunțat ca un important general rus a fost otravit de o scrisoare care conținea o toxina neidentificata appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .