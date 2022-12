Stiri pe aceeasi tema

- Penele masive de curent inregistrate in Ucraina și Republica Moldova alimenteaza temerile extinderii problemelor și la alte țari. Autoritațile romane spun ca un blackout masiv, pus pe seama razboiului, este foarte puțin probabil, insa se pregatesc și pentru acest scenariu. Instituțiile cheie – spitale,…

- Romania a acordat Ucrainei ajutor energetic de avarie in lunile august si septembrie ale acestui an, constand in livrari de electricitate menite sa echilibreze tensiunea din reteaua interconectata a Europei Continentale, care devenise oscilanta ca urmare a sincronizarii de urgenta la ea in martie a…

- Uniunea Nationala a Transportatorilor Rutieri din Romania (UNTRR) solicita autoritatilor sa acorde prioritate camioanelor cu documente vamale procesate – TIR in conditiile in care la frontiera Romaniei cu Ucraina sunt cozi de zeci de kilometri si timpi foarte mari de asteptare. Potrivit UNTRR, prin…

- Procurorii DIICOT fac percheziții luni dimineața la membrii unei grupari de traficanți de țigari din Ucraina. De la inceputul razboiului, aceștia și-ar fi extins activitatea și au ajutat mai mulți ucraineni sa intre ilegal in Romania, deși nu aveau voie sa iasa din țara lor, unde este mobilizare generala.…

- Dupa magistrați, și polițiștii sunt nemulțumiți de noile condiții de pensionare, propuse de Banca Mondiala, pentru ca Romania sa se incadreze in jalonul din PNRR pentru pensii. Liderul sindicatului Europol, cu 11.500 membri, Cosmin Andreica, a declarat, vineri, pentru G4Media ca intenția de a crește…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat, joi, ca 5 milioane de tone de cereale au fost exportate din Ucraina prin Romania, aproximativ 60% din ce a exportat Ucraina anul acesta. „Avem o a doua mare tema – Ucraina si razboiul declansat de Rusia impotriva Ucrainei. Rusia a trecut la un nou nivel de atac,…

- Bombardamentul de luni din Kiev a fost la 1 – 1,5 kilometri de ambasada Romaniei a declarat ministrul de Externe, Bogdan Aurescu. El a precizat ca personalul este in siguranța. In acest context, ministrul a precizat ca Romania condamna atacurile din ultima perioada ale Rusiei in Ucraina. Ministrul Afacerilor…

- Premierul Nicolae Ciuca a salutat, vineri, decizia Comisiei Europene de a pune la dispoziția Romaniei o schema de ajutor de patru miliarde de euro pentru firmele a caror activitate este afectata de razboiul din Ucraina. El a anunțat ca antreprenorii se pot inscrie de saptamana viitoare pe platforma…