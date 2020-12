Peste 18 milioane de alegatori sunt asteptati, astazi, la urne in tara, pentru a-si alege reprezentantii in Parlament. Scrutinul incepe la ora 7 și se termina la ora 21. In tara sunt organizate 18.802 sectii de votare, din care peste 1.200 in Bucuresti. Primul dintre liderii politici care s-a prezentat la vot chiar la deschiderea […] The post Liderii principalelor partide politice au votat la prima ora. Ce mesaje au transmis electoratului appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .