- Cei doi lideri beligeranti libieni efectueaza luni o vizita la Moscova pentru a semna in mod oficial un acord de incetarea focului care a intrat in vigoare duminica, in plin balet diplomatic in vederea evitarii unei degenerari a razboiului civil din Libia, relateaza AFP, potrivit news.ro.Seful…

- Trupele omului forte din estul Libiei, maresalul Khalifa Haftar, au anuntat sambata un acord de incetare a focului cu incepere de duminica, orele 0.00 (sambata, 22.00 GMT), conform apelului lansat miercuri de Moscova si Ankara, noteaza AFP, potrivit Agerpres. Acestea au avertizat insa intr-un scurt…

- Turcia i-a cerut sambata Rusiei sa-l convinga pe maresalul Khalifa Haftar sa respecte apelul la incetarea focului in Libia lansat in aceasta saptamana de Ankara si de Moscova, dar pe care omul forte al estului libian l-a respins deja, transmite AFP. ''Asteptam de la prietenii nostri rusi sa…

- Maresalul Khalifa Haftar, omul forte in estul libian, a respins joi seara apelul la incetarea focului, lansat in ajun de Ankara si Moscova, anuntand astfel continuarea operatiunilor sale militare impotriva fortelor loiale Guvernului de Uniune Nationala (GNA), recunoscut de ONU, informeaza AFP. Intr-un…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan si omologul sau rus Vladimir Putin au lansat miercuri un apel la incetarea focului in Libia incepand cu 12 ianuarie si totodata au indemnat 'toate partile sa actioneze cu retinere'pentru a se pune capat escaladarii tensiunilor intre SUA si Iran, potrivit…

- Reuniunea in format Normandia de la Paris a venit cu cateva noutati, insa angajamentele tin inca de incetarea focului, scrie analistul geopolitic Iulian Chifu pe blogul sau de pe adevarul.ro.

- Gruparea palestiniana Jihadul Islamic a informat joi dimineața ca un acord cu Israelul privind încetarea focului la granița cu Fâșia Gaza, mediat de Egipt, a intrat în vigoare la ora 03:30 GMT (ora 05:30, ora României, n.r.), iar mai mulți martori au confirmat încetarea…

- Turcia si SUA au ajuns la un acord privind o încetare a focului în Siria, a anuntat joi vicepresedintele american Mike Pence dupa o întâlnire cu presedintele turc Recep Tayyip Erdogan la Ankara, relateaza dpa si AFP.