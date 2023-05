Stiri pe aceeasi tema

- Liderii statelor G7, reuniti pentru un summit la Hiroshima, s-au recules vineri dimineata la locurile ce comemoreaza victimele bombardamentului atomic american din ziua de 6 august 1945, insa aceasta vizita nu ar urma sa duca la progrese semnificative in ce priveste dezarmarea nucleara, transmit AFP…

- Uniunea Europeana va „limita comertul cu diamante rusesti” ca parte a sanctiunilor impotriva Rusiei pentru invadarea Ucrainei, a anuntat vineri presedintele Consiliului European, Charles Michel, prezent la summitul G7 de la Hiroshima, transmite AFP, citata de Agerpres. „Diamantele rusesti nu sunt vesnice”,…

- Statele Unite si restul marilor economii democratice care fac parte din "Grupul celor sapte" vor dezvalui noi sanctiuni si restrictii la exporturi care sa afecteze "masinaria de razboi" rusa, a declarat a declarat un oficial de rang inalt de la Casa Alba, scrie AFP, citat de news.ro.Liderii G7 se…

- Liderii G7 se intalnesc saptamana aceasta la Hiroshima, in incercarea de a strange si mai mult suruburile asupra Rusiei in legatura cu razboiul din Ucraina si de a ajunge la un acord asupra unei linii unitare in ceea ce priveste puterea militara si economica in crestere a Chinei, transmite AFP, informeaza…

- Azerbaidjanul și Armenia au facut progrese tangibile in vederea incheierii unui acord de pace durabil, a declarat secretarul de stat american Anthony Blinken intr-o declarație dupa discuțiile dintre miniștrii de externe azer și armean la Centrul Național de Formare George Shultz, care au avut loc intre…

- Fortele ruse din Ucraina sunt atat de slabite incat nu pot lansa o "ofensiva semnificativa" si, prin urmare, se concentreaza pe consolidarea castigului teritoriilor ocupate, a afirmat joi sefa comunitatii americane de informatii, Avril Haines, scrie AFP.

- Declarația președintelui rus Vladimir Putin privind amplasarea de arme nucleare pe teritoriul Belarusului este un simplu șantaj. Acest lucru a fost declarat de secretarul Consiliului pentru Securitate Naționala și Aparare al Ucrainei, Oleksiy Danilov, intr-un interviu acordat lui Suspіlne. Potrivit…

- Deputații BCS, membri și susținatori ai PSRM au depus astazi, 2 martie, o coroana de flori la podul de la Vadul lui Voda, in semn de omagiu pentru memoria celor cazuti in conflictul armat de pe Nistru, din anul 1992. Deja a devenit o tradiție ca socialistii sa comemoreze acest eveniment anume in locul…