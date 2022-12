Stiri pe aceeasi tema

- O eventuala retragere ar constitui o schimbare majora in regiunea Zaporojie, situata in sudul Ucrainei, ocupata partial, unde linia frontului nu s-a miscat de luni de zile. Bombardamente repetate in zona centralei alimenteaza temeri cu privire la o catastrofa nucleara. ”In ultimele saptamani, primim…

- Președintele Andrzej Duda a sosit joi, 17 noiembrie, la Przewodow, unde, acum doua zile, o racheta a ucis doi cetațeni polonezi, scrie portalul de știri Onet.„Este un moment foarte greu pentru pentru intreaga comunitate de aici. Familiile cer ca durerea și intimitatea lor sa fie respectate”, a declarat…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a facut declarații luni, la pranz, dupa demisia lui Vasile Dincu. Liderul social-democrat a transmis ca a crezut ca ”s-a depașit momentul” facand referire la declarațiile controversate ale lui Dincu referitor la o eventuala negociere a Ucrainei cu Rusia: ”Domnul Vasile…

- Presedintele Belarusului, Aleksandr Lukasenko, și-a avertizat joi populația „sa faca ce spun eu” daca vrea sa traiasca liniștita, in contextul in care tara s-ar putea implica in razboiul dus de Rusia in Ucraina, transmite EFE, citata de Agerpres. „Daca vor ca totul sa fie linistit, daca vor sa faca…

- Wagner Group, compania militara privata susținuta de stat, care a jucat un rol cheie in invazia Ucrainei de catre Rusia, supravegheaza fortificarea Oblastului Belgorod de-a lungul graniței sale cu Ucraina, potrivit lui Yevgenii Prigojin, fondatorul grupului și aliatul apropiat al președintelui rus…

- Președintele rus, Vladimir Putin, a declarat vineri ca nu este nevoie de noi lovituri masive asupra Ucrainei, aparand totodata recenta mobilizare militara a țarii sale și afirmand ca aceasta se va incheia in urmatoarele cateva saptamani. Comentariile președintelui rus Vladimir Putin de vineri sugereaza…

- Suntem in ziua cu numarul 225 a razboiului pornit de vladimir Putin in Ucraina. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat in discursul catre națiune de miercuri seara ca forțele Kievului au eliberat alte trei așezari in regiunea sudica Herson. Pe de alta parte, Vladimir Putin pare sa admita…

- Ramzan Kadirov, liderul republicii autonome Cecenia, le transmite mamelor din republica sa iși pastreze calmul, pentru ca planul de mobilizare a fost deja depașit, astfel ca nu este voie de noi recrutari in Cecenia, dupa decretul președintelui Putin.„A avut loc joi o reuniune pe tema inrolarii locuitorilor…