- Liderii coaliției de guvernare stau din nou fața in fața dupa neințelegerile aparute. Discuții despre imparțirea funcțiilor de prefect și subprefect au mai avut loc, dar liderii PNL, USR-PLUS și UDMR nu au reușit sa ajunga la un consens pentru ca, in unele județele, nu vor sa renunțe la funcții.Un exemplu…

- Coaliția de guvernare negociaza imparțirea funcțiilor de prefecți, secretar și subsecretar de stat. Neințelegeri majore. Liderii PNL, USR PLUS și UDMR au avut marți o discuție in interiorul coaliției pentru imparțirea funcțiilor de prefecți și subprefecți in baza algoritmului stabilit la negocierile…

- In intervalul 02.01.2021 10:00 ndash; 03.01.2021 10:00 au fost raportate 60 de decese 35 barbati si 25 femei , ale unor pacienti infectati cu noul coronavirus, internati in spitalele din Alba, Arad, Bacau, Bihor, Botosani, Braila, Caras Severin, Cluj, Constanta, Dolj, Giurgiu, Iasi, Maramures, Salaj,…

- Most cases of SARS-CoV-2 infection have been registered so far in Bucharest - 69,821 and in Cluj counties - 22,574, Iasi - 20,839, Prahova - 19,644, Timis - 19,637, Brasov - 19,602, according to the data reported, on Thursday, by the Strategic Communication Group (GCS), as reported by AGERPRES.…

- Cele mai multe cazuri de infectare cu SARS-CoV-2 s-au inregistrat, pana in prezent, in Bucuresti - 49.987 si in judetele Cluj - 15.743, Iasi - 15.050, Timis - 14.906, Prahova - 14.754, Brasov - 14.384, informeaza, duminica, Grupul de Comunicare Strategica, conform Agerpres. Citește și: Fiica…

- Rata de infectare a ajuns la cifre spectaculoase de peste 4 cazuri la mia de locuitori. Capitala este abia pe locul 5 in acest clasament al focarelor mari de coronavirus din țara, scrie realitatea.net. In Dolj rata de infectare este 2,63. 10 județe raman in continuare cele mai infectate din țara, cu…

- Autoritațile anunța, joi, un nou bilanț cu recorduri negative in lupta cu pandemia. In ultimele 24 de ore, au fost depistate 6.481 de cazuri noi de coronavirus, dupa prelucrarea a 36.169 de teste. Este prima zi in care avem un bilanț zilnic ce trece pragul de 6.000! Doar in București s-au inregistrat…

- Bucurestiul a sarit de pragul de 1.000 de cazuri noi de COVID, fiind un nou record al noilor imbolnaviri. Capitala a raportat o crestere de 385 de cazuri noi fata de ziua precedenta. De asemenea, alte doua judete se apropie de pragul de 400 de cazuri noi.Romania a ajuns la 229.040 de cazuri de persoane…