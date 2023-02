Stiri pe aceeasi tema

- Fostul președinte AEP Constantin Mitulețu-Buica nu va disparea din instituția care controleaza alegerile din 2024 dupa demisie, ci va prelua funcția de secretar general. Noul președinte al Autoritații va fi Toni Grebla, actualul prefect al Capitalei, care a fost propus pentru funcție de PSD. USR nu…

- Liberalii s-au reunit duminica seara, la Vila Lac, intr-o ședința informala in care Nicolae Ciuca și liderii din teritoriu au discutat despre problemele din partid și coaliție, inaintea rocadei din luna mai. Potrivit unor surse participante la discuții, liderii PNL s-au plans de atacurile social democraților…

- Liberalii din toata țara se strang in ședința la Vila Lac, fiindca presiunea din partid și Coaliție e mai mare ca niciodata. Aceștia incep sa-și puna la punct strategia pentru noua sesiune parlamentara. Ședinta e pregatitoare celei oficiale, de maine, de la Parlament. Și social-democrații au multe de…

- Referitor la Legile Educației, surse din coaliție spun ca experții din partide vor lucra cu Ministerul Educației pana la 1 februarie, proiectele vor trece prin Guvern pana la 15 februarie, urmand ca Parlamentul sa le aprobe pana pe 15 martie.Doar 4 luni au mai ramas pana cand, la Palatul Victoria va…

- Doar 4 luni au mai ramas pana cand, la Palatul Victoria va ajunge alt premier. Potrivit ințelegerii din coaliția de guvernare, in luna mai, premierul Nicolae Ciuca iși va da demisia, moment in care pica tot cabinetul și se revine in Parlament cu un nou program de guvernare și un nou premier, de data…

- Organizatia Bucuresti a PNL va trebui sa gandeasca, pana la sfarsitul lunii ianuarie, un plan in zece puncte cu termene de implementare in prima jumatate a anului viitor pentru primarul general Capitalei, Nicusor Dan, iar in functie de realizarile acestuia se va decide daca il mai sprijina sau nu in…