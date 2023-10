Lideri mondiali s-au reunit la Beijing pentru un summit Belt and Road mai restrâns şi mai ecologic Dupa zece ani, cel mai inalt lider al UE care este asteptat sa participe la cel de-al treilea Summit Belt and Road (BRI) din aceasta saptamana este premierul populist al Ungariei Viktor Orban, care se va alatura unor invitati printre care liderul rus Vladimir Putin si un ministru al talibanilor afgani. Scepticismul occidental fata de piatra de temelie a ambitiei presedintelui Xi Jinping de a extinde influenta globala a Chinei provine din esecul Chinei de a atenua ingrijorarea cu privire la intentiile sale si daca exista intr-adevar un gol pe care aceasta infrastructura l-ar completa, agravat de… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

