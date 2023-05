Stiri pe aceeasi tema

- Sotia regelui Charles al III-lea, Camilla, a fost incoronata regina a Regatului Unit in cadrul unei ceremonii care a avut loc sambata la Westminster Abbey din Londra, oficiata de de arhiepiscopul de Canterbury, Justin Welby.

- Cu toate ca, in urma cu mai multe luni, s-a spus ca prințul Harry nu va fi prezent la ceremonie, ei bine, fiul cel mic al monarhului a ajuns la Westminster Abbey printre primii. Deși a fost exclus din familia regala, prințul Harry nu pare prea afectat, iar in lipsa lui Meghan Markle, și-a gasit repede…

- LIVE: Ceremonia de incoronare a regelui Charles al III-lea, noul monarh al Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord Ceremonia de incoronare a regelui Charles al III-lea are loc in 6 mai la Westminster Abbey, Londra, si va fi condusa de Arhiepiscopul de Canterbury, Justin Welby. In cadrul…

- Regele Charles s-a pregatit toata viața pentru incoronarea sa. A fost de fața cand mama lui, Regina Elisabeta a II-a, a fost in centrul acestui ceremonial stravechi și plin de simboluri. Acum a venit randul lui. Este ultima etapa a tranziției de la un monarh la altul. Azi, Charles al III-lea, omul care…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis a ajuns oficial la Londra unde au loc festivitațile pentru incoronarea noului rege al Marii Britanii, Charles. Acesta a postat un mesaj pe rețelele de socializare in care marturisește ca se simte „onorat” ca va participa la acest moment istoric.

- Ceremonia de incoronare a regelui Charles al III-lea, care va avea loc sambata, va fi cea mai mare etalare de fast care va putea fi vazuta intr-o generatie in Regatul Unit si va oferi un impuls economiei britanice, au anuntat organizatorii si Palatul Buckingham, potrivit Reuters.Charles, alaturi…

- Lideri straini, capete incoronate și aleși - 2.000 de invitati selectati cu grija vor asista la incoronarea regelui Charles al III-lea la Westminster Abbey, mult mai putini decat cei 8.000 prezenti la incoronarea reginei Elisabeta a II-a in 1953, noteaza AFP.

- Un restaurator de la Westminster Abbey din Londra efectueaza lucrari meticuloase de restaurare a unui scaun fragil, vechi de 700 de ani, pentru a se asigura ca Regele Charles al III-lea va putea sta pe el la incoronarea sa din luna mai, potrivit CNN.