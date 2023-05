Deputatul Partidului „SOR”, Marina Tauber, a fost retinuta pe Aeroportul International Chisinau in timp ce incerca sa paraseasca teritoriul R.Moldova, conform anuntului Procuraturii Anticoruptie din Republica Moldova. Partidul SOR a fost organizatorul protestelor organizate incepand din luna februarie in Republica Moldova. Marina Tauber este acuzata de acceptarea cu buna stiinta a finantarii Partidului „SOR” din […] The post Lidera partidului „Șor”, reținuta pe aeroportul Chișinau. Avea interdicție de a parasi țara appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro…