Lidera opoziţiei sârbe care intrat în greva foamei este româncă Vicepresedintele Partidul Libertații și Justiției (SSP), de opozitie, din Serbia, Marinika Tepic, care a intrat in greva foamei pentru a denunta fraudele de la alegerile legislative din 17 decembrie, care s-au derulat in Serbia , este de origine romana. Marinika Tepic este nascuta intr-o familie de etnie romana din Pancevo. Ea a absolvit in anul 1995 Universitatea din Belgrad si a lucrat apoi ca profesor la o școala elementara, dupa care a devenit jurnalist de radio. In anul 2008, Marinika Tepic a intrat in politica ca membru al Ligii Social-Democraților din Voivodina, ocazie cu care i-a acuzat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

