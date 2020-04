Stiri pe aceeasi tema

- Democrata Nancy Pelosi, presedinta Camerei Reprezentantilor din Congresul SUA, considera 'rusinos' ca numele presedintelui Donald Trump va fi imprimat pe cecurile cu ajutoare sociale, transmite AFP potrivit Agerpres. Americanii afectati de criza coronavirusului urmeaza sa primeasca cecuri in valoare…

- Departamentul Trezoreriei din SUA (Ministerul de Finante) a ordonat ca pe cecurile de 1.200 de dolari ce urmeaza sa le fie trimise unui mare numar de americani afectati de criza coronavirusului sa fie imprimat numele presedintelui Donald Trump, ceea ce ar putea incetini livrarea cecurilor cu cateva…

- Donald Trump a ignorat sau nu a observat mana pe care i-o intinsese democrata Nancy Pelosi și i-a intors spatele, inainte de discursul președintelui privind Starea Uniunii. La final, Pelosi a rupt ostentativ o copie a discursului liderului de la Casa Alba, relateaza CNN.

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, va tine marti seara in plenul Camerei Reprezentantilor discursul anual despre Starea Uniunii. "Avem in vedere sa dam un mesaj foarte, foarte pozitiv", a dezvaluit el presei, conform agentiei Reuters. Trump se va afla fata in fata cu adversarii sai democrati,…

- Secretarul de stat american Mike Pompeo se afla vineri la Kiev pentru o vizita delicata, care are loc in plin proces de destituire a presedintelui Donald Trump in Senatul SUA, ca urmare a unor presupuse presiuni pe care le-ar fi exercitat asupra presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, informeaza…

- Procedurile stabilite de Senatul SUA nu permit un proces corect, a declarat marti seara politicianul democrat Adam Schiff, seful echipei de inculpare a presedintelui Donald Trump, informeaza agentia Reuters, potrivit MEDIAFAX."Nu sunt prevazute proceduri pentru un proces corect, iar poporul…