Lider PSD, despre excluderea Anei Birchall din partid

Stiri pe aceeasi tema

- Șeful PSD Bihor, Ioan Mang, a declarat marti, la sosirea la ședința CEX, ca mai multi colegi de organizatie i-au cerut sa fie exclusa din partid fostul ministru al Justitiei, Ana Birchall."Mi-au cerut mai multi colegi sa discutam despre doamna Birchall. A facut suficient de mult rau prin atitudinile…

- Ana Birchall a precizat ca experții Comisiei Europene au criticat, in raportul MCV, inființarea Secției de Investigarea Infracțiunilor din Justiție, iar in document este recomandat in mod explicit desființarea acestei structuri.DOCUMENTUL MCV poate fi consultat AICI „In legatura cu…

- Viorica Dancila a declarat ca opiniile Anei Birchall legate de Secția de Investigare a Infracțiunilor in Justiție sunt unele personale și nu reflecta poziția Guvernului sau a PSD. „Sunt pareri personale. I-am atras atenția doamnei Birchall sa nu se implice in Justiție. De la alegerile europarlamentare…

- Premierul Viorica Dancila a afirmat, miercuri seara, ca declaratiile ministrului Justitiei, Ana Birchall, legate de utilitatea Sectiei de Investigare a Infractiunilor din Justitie (SIIJ) reprezinta opiniile personale ale acesteia, nefiind pozitia PSD sau linia creionata de Guvern. ”Doamna ministru trebuia…

- Premierul Viorica Dancila a afirmat, miercuri seara, ca declaratiile ministrului Justitiei, Ana Birchall, legate de utilitatea Sectiei de Investigare a Infractiunilor din Justitie (SIIJ) reprezinta opiniile personale ale acesteia, nefiind pozitia PSD sau linia creionata de Guvern. ”Doamna ministru…

- SUSTINERE?… Nori negri deasupra deputatului PSD de Vaslui, Ana Birchall, ministru interimar la Justitie. Deputatul PSD Catalin Radulescu a anuntat ca Lia Olguta Vasilescu si Florin Iordache, doi dintre greii partidului, vor solicita, in cadrul urmatorului CEX, excluderea din partid a Anei Birchall.…

- CCR a salvat-o pe Ana Birchall de o excludere din PSD! Mai mulți lideri ai partidului voiau excluderea ministrului Justiției din partid, dupa ce a declarat ca susține desființarea Secției de Investigare a Infracțiunilor din Justiție. Insa, CCR a decis ca președintele Klaus Iohannis trebuie sa semneze…

- Deputatul Catalin Radulescu a afirmat ca in sedinta CEx de astazi a PSD ar trebui sa se hotarasca intre excluderea din partid sau demiterea din functia de ministru de Justitie al Anei Birchall. Motivul: aceasta a declarat ieri ca nu sustine functionarea in forma actuala a Sectiei de investigare a infractiunilor…