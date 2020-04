Lider PSD, atac la adresa Guvernului în cazul operaţiunii "Sparanghelul". "Noi nu putem merge la biserică, voi puteţi să ne vindeţi" Reactia vicepresedintelui PSD vine in contexul in care aproape 2.000 de oameni s-au imbulzit in aeroportul din Cluj pentru a pleca in Germani, la cules de sparanghel. Scene uluitoare pe aeroportul din Cluj. Mii de romani pleaca sa munceasca in Germania. UPDATE: S-a deschis dosar penal uluitoare pe aeroportul din. Mii de romani pleaca sa munceasca in. UPDATE: S-a deschis dosar penal "Operatiunea „Sparanghelul”. Noi nu putem merge la biserica, voi puteti sa ne vindeti?! Asistam, zilele acestea, la un circ mediatic imposibil de inteles sau de acceptat! Mii de romani pleaca la munca in Germania. Unii se inghesuie pe aeroporturi, altii vor sa scape de barajele Politiei si traverseaza campurile,… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

- Vicepresedintele PSD, Niculae Badalau, a lansat acuzatii foarte dure la adresa Guvernului, nemultumirea social-democratului fiind faptul ca oamenii nu ar putea merge la biserica de sarbatoarea Pastelui, in timp unora le este permis sa plece la munca in Germania.

- "De cand am spus ca Operatiunea „Sparanghelul" merita o comisie de ancheta parlamentara, am luat zeci, sute de scatoalce, sub forma comentariilor, de la celebrii hashtagi. Simt nevoia sa ma explic. NU VREM SA ANCHETAM DE CE AU PLECAT ROMANII LA MUNCA IN GERMANIA!!! Pentru ca am vazut ca asta…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat ca este necesara infiintarea unei comisii parlamentare de ancheta pentru "operatiunea 'Sparanghelul'", astfel incat sa se afle cum a fost organizata plecarea la munca a 2.000 de romani in Germania in "plina stare de urgenta". …

- Senatorul PSD, Niculae Badalau, susține ca actualul Guvern incalca Ordonanțele Militare și trimite oamenii in Germania, la cules de sparanghel, pentru ca exista interese straine in spatele PNL. Badalau arata ca statul putea sa-i țina in țara pe acești oameni, daca le ofereau agricultorilor o subvenție,…

- Rareș Bogdan, prim-vicepreședintele PNL și liderul delegației romane din PPE, a comentat in termeni duri evenimentele de joi de la Aeroportul Internațional din Cluj, unde circa 1.500 de romani au neglijat recomandarile de distanțare sociala și restricțiile de la nivel național, pentru a se imbarca…

