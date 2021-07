Stiri pe aceeasi tema

- Apar noi acuzații dupa alegerile interne din PNL. Președintele partidului, Ludovic Orban, ar fi fost bruscat de agenți de paza la filiala PNL Sector 4. La Timișoara, pe de alta parte, susținatorii lui Florin Cițu, contracandidatul lui Orban, spun ca au fost agresați.

- Secretarul general adjunct al PNL București, Adrian Moraru, acuza ca agenți privați de paza l-au imbrancit pe președintele partidului, Ludovic Orban: „A fost o premiera - președintele este imbrancit de...

- Adrian Moraru, consilier general si fost candidat la Primaria Sectorului 3, a criticat modul cum au fost organizate alegerile de la Sectorul 4 si faptul ca organizatorii au apelat la agenti de paza ai unei firme private, agenti care l-ar fi imbrancit inclusiv pe seful PNL, Ludovic Orban, pentru a-l…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, luni, ca daca nu si-ar fi asumat raspunderea de a face intelegere cu USR PLUS si de a impune candidatul la Primaria Capitalei sustinut de liberali, Nicusor Dan, Gabriela Firea ar fi castigat alegerile locale in Bucuresti. Pe de alta parte, Florin Cițu spune…

- Liderul liberal Ludovic Orban a declarat ca cel care este ales presedintele PNL trebuie sa fie premier, adaugand ca este o mare diferenta intre el si echipa care il sustine pe Florin Citu pentru sefia partidului in ceea ce priveste relatiile pe care le are cu liberalii. "Domnul Tapu (senatorul…

- Secretarul general al PNL, Robert Sighiartau, a afirmat luni ca nu l-a "parasit" pe presedintele liberalilor, Ludovic Orban, la negocierile pentru formarea coalitiei si a Guvernului, asa cum a sustinut acesta, si a subliniat ca nu a participat la negocieri deoarece nu a

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a recunoscut, in premiera, ca relatia dintre PNL si USR-PLUS are loc de imbunatatiri. Liderul liberalilor a admis ca aceasta coalitie a trecut prin „momente grele”, dar este singura formula politica buna pentru Romania. „Practic, eu am condus negocierile din partea PNL…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban a refuzat sa creada ca premierul Florin Citu, concurentul sau in competitia pentru sefia partidului a declarat ca actuala coalitie de guvernare ar merge mai bine cu el in fruntea partidului. In schimb, Ludovic Orban spune ca el este un „garant al mentinerii coeziunii…