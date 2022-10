Stiri pe aceeasi tema

- Purtatorul de cuvant al PSD Stefan Radu Oprea a precizat ca PNL trebuie sa ofere clarificari in legatura cu cazul privind bransarea ilegala a unui imobil din Braila care ar apartine fostului secretar de stat in Ministerul Muncii, liberalul Catalin Boboc, la reteaua cu energie electrica. Fii…

- Social-democrații le cer colegilor din Coaliție sa clarifice public ceea ce ține de acuzațiile privind furtul de energie electrica in Cazul fostului secretar de stat in Ministerul Muncii, Catalin Boboc. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Decizia a fost luata dupa ce intre liderii PSD și PNL a existat o disputa legata de modul in care se va face raportarea la plafoanele de consum pentru care se acorda facilitați. Social-democrații au propus ca aceasta sa se realizeze pe consumul real din luna respectiva, in timp ce liberalii au propus…

- Laurențiu Reghecampf a fost chemat de urgența ieri, 22 septembrie, la audieri la IPJ Ilfov, asta dupa ce Anamaria Prodan a despus o plangere penala impotriva lui. Iata de ce impresara i-a facut plangere penala, dar și care sunt faptele de care antrenorul este acuzat!

- Președintele Comisiei pentru Industrie, Cercetare și Energie din PE, Cristian Bușoi, solicita Comisiei Europene ”sa propuna la nivel comunitar un sistem de reglementare a prețurilor in funcție de fiecare tehnologie, care sa funcționeze pentru toata Uniune

- Guvernul a decis sa retraga ordonanța care avea in vedere majorarea salariilor cu pana 50% a unor bugetari. Aceasta masura nu a fost inaintata deoarece Consiliul Economic și Social a decis ca masura ar fi discriminatorie. Noul proiect de ordonanța de urgența nu mai include creșterile salariale de 25%,…

- Ministerul Muncii a publicat in transparența decizionala noua forma a OUG privind salarizarea personalului platit din fonduri publice. Toți bugetarii care nu au ajuns inca la salariile prevazute in grila din 2022 a Legii salarizarii vor primi o patrime dintre suma prevazuta in aceasta grila și salariile…

- Social-democratii au negat ca ar fi propus diminuarea plafonului pentru compensarea pretului la energie, explicand ca solutia sustinuta de partid a fost de la inceput o intoarcere la reglementarea pietei. Membrii PSD au mai sustinut ca reglementarea are in vedere „stabilirea pretiurilor la un nivel…