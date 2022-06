Stiri pe aceeasi tema

- Bogdan Licu, fost prim-adjunct al procurorului general si viitor judecator la CCR, s-a pensionat la 51 de ani, anunta Antena 3. Licu a fost sustinut de PSD pentru un post de judecator la CCR. Potrivit Antenei 3, Licu si-a depus dosarul de pensionare in 29 aprilie 2022, decizia de pensionare fiind emisa…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, luni, decretul privind numirea in functia de judecator la Curtea Constitutionala a Mihaelei Ciochina pentru un mandat de 9 ani, incepand cu data de 11 iunie, a anuntat Administratia Prezidentiala. Mihaela Ciochina a fost numita consilier prezidential pe 14 ianuarie…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, luni, decretul privind numirea in functia de judecator la Curtea Constitutionala a Mihaelei Ciochina pentru un mandat de 9 ani, incepand cu data de 11 iunie, a anuntat Administratia Prezidentiala. Mihaela Ciochina a fost numita consilier prezidential pe 14 ianuarie…

- Președintele Klaus Iohannis a semnat, luni, decretul pentru numirea Mihaelei Ciochina in funcția de judecator la Curtea Constituționala pentru un mandat de 9 ani. Ciochina este in prezent consilier prezidențial la departamentul Constituțional Legislativ și va incepe mandatul la CCR din data de 11 iunie…

- Deputatii USR sesizeaza Curtea Constitutionala cu privire la hotararea Camerei Deputatilor prin care Bogdan Licu, „un plagiator cu pregatire cel mult mediocra, este numit judecator la CCR, fara a fi respectate toate conditiile constitutionale si legale”.

- Bogdan Licu, prim-adjunctul procurorului general și fost mason, propus de PSD pentru functia de judecator la Curtea Constitutionala, a afirmat miercuri ca a renuntat la titlul stiintific de doctor pentru ca a considerat ca lucrarea sa de doctorat "nu a intrunit cele mai inalte exigente stiintifice",…

- Candidații pentru postul de judecator al Curții Constituționale sunt audiați, miercuri, in comisiile juridice din Parlament. Toate partidele au nominalizat cate o propunere, insa majoritatea PSD-PNL-UDMR iși va impune candidații. La Camera Deputaților vor fi audiați candidații propuși din partea acestei…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, marti, decretele de numire in functia de judecator sau procuror a candidatilor admisi la concursul de intrare in magistratura organizat de Consiliul Superior al Magistraturii, prin intermediul Institutului National al Magistraturii, in perioada 30 iulie 2021 – 14…