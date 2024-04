Stiri pe aceeasi tema

- Sunt momente in viata in care cei care ajuta si salveaza au nevoie, la randul lor, sa fie ajutati si salvati. In urma accidentului naval de acum cateva zile, de pe bratul Chilia, judetul Tulcea, o asistenta medical a devenit victima, la randul ei, in incercarea de a salva un copil din Chilia Veche.…

- Prefectul Capitalei, Rares Hopinca, a declarat miercuri ca este pregatit pentru o eventuala candidatura la o Primarie de sector, subliniind ca o decizie finala va fi luata in partid pana la sfarsitul acestei saptamani, dupa rezultatele sondajelor care sunt in curs de desfasurare. "Nu am luat o decizie…

- Federatia Romana de Rugby a semnat joi un parteneriat cu Institutia Prefectului Municipiul Bucuresti pentru a constientiza si preveni consumul de droguri in randul tinerilor din scolile din Bucuresti, se arata intr-un comunicat de presa al FRR.Prefectul Capitalei, Rares Hopinca, si presedintele Federatiei…

- Presedintele Consiliului Judetean Prahova, prim-vicepresedintele PNL Iulian Dumitrescu, plasat sub control judiciar de DNA intr-un dosar in care este suspectat de luare de mita si fals in declaratii, a anuntat, pe Facebook, ca demisioneaza din toate functiile detinute in partid,

- Presedintele Consiliului Judetean (CJ) Prahova, Iulian Dumitrescu, a fost pus sub control judiciar in dosarul in care DNA a facut, joi, mai multe perchezitii. Acesta a declarat ca va demisiona din toate funcțiile pe care le deține in PNL. Dumitrescu a fost adus cu mandat la DNA Bucuresti, dupa ce anchetatorii…

- Potrivit unor surse, conducerea PNL a anunțat joi seara ca așteapta ca președintele Consiliului Judetean Prahova, Iulian Dumitrescu, sa-și dea demisia cat mai curand din toate funcțiile de partid. Prim-vicepreședintele PNL a fost pus sub control judiciar in dosarul in care DNA a facut, joi, mai multe…