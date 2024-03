Scupra, primar Ovidiu: Nu ma intereseaza functiile in partid. (...) Florin Mitroi stie ca se bazeaza pe sprijinul meu! "

Stiri pe aceeasi tema

- Primarul orasului Ovidiu, George Scupra a demisionat astazi din functia de presedinte a Ligii Alesilor Locali din cadrul Organizatiei Judetene a PNL Constanta, functie pe care o ocupa din anul 2022. "Suntem un partid viu unde totul se intampla in mod dinamic. Toti au dreptul sa ia propriile alegeri.…

- Adrian Rosu primar Fantanele, judetul Constanta si Mihalache Neamtu, primarul comunei Rasova, din judetul Constanta ambii aflati in mandat din partea PNL, ar putea candida pentru un nou mandat din partea PSD.Facem precizarea ca cei trei vor candida in afara de cei trei deja anuntati. Alaturi de ei si…

- Primarul municipiului Constanta, Vergil Chitac, a primit astazi vizita ambasadorului Republicii Elene in Romania, Evangelia Grammatika. Ambasadorul, Evangelia Grammatika, a efectuat prima vizita in afara capitalei, la Constanta, avand in vedere ca si a prezentat scrisorile de acreditare Presedintelui…

- Ieri, in prezenta mai multor reprezentanti din conducerea Organizatiei Judetene PSD Constanta, aproximativ 100 de membri PSD Mangalia au participat la inaugurarea noului sediu, anunta organizatia judeteana a PSD Constanta, intr o postare pe pagina sa de Facebook. Conform sursei, este o locatie moderna,…

- Primarul municipiului Botoșani, Cosmin Andrei, a anunțat, vineri, pe Facebook, ca se autosuspenda din funcțiile din partid, in contextul anchetei DNA. El este liderul organizației municipale a PSD. Citește și Fiul unui fost deputat, condamnat la 4 ani de inchisoare dupa ce a condus drogat „In urma evenimentelor…

- Unul dintre cei mai performanti si longevivi primari liberali vine la ZIUA LIVE.Florin Mitroi nu este un amator de publicitate, insa 2024 este un an electoral, cu multe provocari, iar acestea necesita atentie, dar si explicatii.Realizarile primarul Mitroi sunt deja cunoscute iar numarul mare de constanteni…