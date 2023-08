Licitatii publice: CNI cauta diriginti de santier pentru lucrarile de la Sanatoriul Balnear si de Recuperare Techirghiol

Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, incepand cu ora 16:30, o delegatie condusa de ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, Adrian Ioan Vestea, din care fac parte si reprezentanti ai Companiei Nationale de Investitii CNI , va fi prezenta la Cazinoul din Constanta, pentru verificarea stadiului lucrarilor. Amintim…

- Cazinoul din Constanța, monument istoric inaugurat in 1910, a fost restaurat in proporție de 70%, dupa trei ani de lucrari, a anunțat sambata, 8 iulie, primarul muncipiului, Vergil Chitac.„S-au facut ajustarile necesare si, din toata suma, atat cat a permis legea, s-a facut 70% din proiect. Ce facem…

- In Galeria Foto pot fi admirate mai multe imagini cu lucrarile intreprinse la Cazino.Compania Nationala de Investitii a suplimentat fondurile necesare lucrarilor de consolidare, modernizare si renovare a Cazinoului din Constanta. Printr un comunicat de presa, PNL Constanta a transmis ca banii sunt necesari…

- Serviciile de asistența tehnica – dirigenție de șantier, pentru obiectivul de investiții: “Reabilitare, modernizare, extindere și dotare Centru de știinte aplicate – Colegiul Național Unirea”, din Municipiul Focșani, vor fi asigurate de societatea Tehnoconsult Proiect SRL. Societatea amintita a caștigat…

- Cat va costa transformarea cladirii Cinema ”Columna” din Alba Iulia in centru multifuncțional de cartier Consilierii locali din Alba Iulia au de aprobat, in ședința de marți, 30 mai, datele investiției de transformare a cladirii Cinema ”Columna” in centru multifuncțional de cartier. Lucrarile vor fi…

- Consiliul Concurenței a anunțat miercuri ca declanșat doua investigații privind posibile trucari ale licitațiilor organizate de Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR SA), prin Direcțiile de Drumuri și Poduri (DRDP) Constanța, Brașov, București și Timișoara pentru atribuirea…

- Lucrarile de restaurare la Cazinoul din Constanța au fost finalizate in proporție de 67%, transmite Compania Naționala de Investiții la solicitarea Info Sud-Est. Noul termen de finalizare este preconizat la sfarșitul lunii martie 2024, cu un an mai tarziu fața de termenul inițial inaintat. In mai 2022,…

- Se actualizeaza proiectul pentru reabilitarea Casei de Cultura. Au fost alocate in sfarșit fonduri pentru actualizarea proiectului de reabilitare a Casei de Cultura din Targu Jiu. Este nevoie de servicii de actualizare DALI pentru obiectivul amintit.Bugetul aprobat este de 210.000 de lei. Finanțarea…