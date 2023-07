Licitatii Constanta: Primaria Topraisar a atribuit un contract pentru modernizarea infrastructurii rutiere (DOCUMENT)

Stiri pe aceeasi tema

- Primaria orasului Murfatlar a atribuit recent un contract de servicii proiectare DTAC, PT, Asistenta tehnica Reabilitarea termica a blocurilor C1, C4, C5 si C6Contractul a fost atribuit prin cumparare directa., iar firma careia i a fost atribuit este Masstudio Constanta. Valoarea estimata a contractului…

- UM 02192 Constanta Academia Navala "Mircea cel Batran" a atribuit un contract de achizitie de monitoare interactive in valoare de 575.324 lei fara TVA unei societati din Bucuresti GBC Exim nu se afla la primul contract semnat cu Academia Navala In 2022, cifra de afaceri a companiei a fost de 25.539.941…

- Primaria Comunei Costinesti, judetul Constanta a atribuit recent prin cumparare directa un contract de furnizare de solutie Solfac Trio EC 140 NF pentru combatere insecte.Potrivit LicitatiaPublica.ro contractul a fost atribuit societatii Agrovet din Bucuresti.Valoarea contractului este de 85.500, de…

- Primaria Daia Romana a lansat in Sistemul Electronic de Achiziții Publice o licitație pentru atribuirea lucrarilor de modernizare a infrastructurii rutiere in comuna amintita. Valoarea contractului propus este de aproximativ 6,5 milioane de lei. Sunt vizate Drumul Comunal 6 și strada Labului. Lucrarile…

- Contractul a fost adjudecat la valoarea estimata initial de catre autoritatea contractanta. In Sectiunea Document puteti consulta anuntul de atribuire.Primaria Eforie a semnat contractul privind serviciile de proiectare pentru modernizarea infrastructurii rutiere pentru mai multe strazi din oras. Contractul…

- Lungimea totala a trotuarelor ce se vor moderniza este de 8.900 metri liniari Primaria comunei Mahmudia, judetul Tulcea a atribuit un contract, in urma unei achizitii publice pentru proiectare si executie "Modernizare alei pietonale in comuna Mahmudia, judetul Tulcea". Lungimea totala a trotuarelor…

- Firma care si a adjudecat contractul, a carui valoare depaseste 990.000 de euro, la cursul actual, este Autoprima Serv Constanta. Finantarea este asigurata prin Programul National Anghel Saligny. In Sectiunea Document puteti consulta anuntul de atribuire.Primaria Comunei Limanu a atribuit, prin procedura…

- Autobasculanta este achizitionata "in scopul eficientizarii actiunilor de prevenire si gestionare a situatiilor de urgenta specifice Deltei Dunarii, respectiv inundatii, incendii si alte calamitati naturaleldquo;. Contractul a fost atribuit in urma unei licitatii deschise, in cadrul careia a fost primita…