Licitație pentru 4 parcuri fotovoltaice din asocierea OMW-CEO Complexul Energetic Oltenia (CEO) și compania OMW organizeaza o prima licitație pentru noile investiții. Sunt cele patru parcuri fotovoltaice pe care cele doua companii și-au propus sa le construiasca. Contractul pentru care este organizata o licitație pe 14 decembrie vizeaza proiectarea, achiziția, realizarea și punerea in funcțiune a patru mari parcuri fotovoltaice. De asemenea, firma care va construi parcurile se va ocupa de operarea și serviciile de mentenanța pentru o perioada de trei ani de zile. Parcurile și centralele fotovoltaice vor fi realizate pe depozitele de zgura și cenușa aferente… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Compania de Apa „Someș” S.A. investește in energie verde Compania de Apa „Someș” S.A., operator regional aflat sub autoritatea Consiliului Județean Cluj, a semnat contractul de lucrari ce vizeaza proiectarea și execuția unor

- Ministrul Transporturilor Sorin Grindeanu a declarat ca nu este o premiera faptul ca la semnarea contractelor pentru obiective de infrastructura rutiera sunt prezenți mai mulți parlamentari „aproape de la toate partidele”. Premierul Marcel Ciolacu, ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Sorin…

- Contractul de proiectare și execuție pentru obiectivul ‘’Eficienta energetica și utilizarea energiei din surse regenerabile pentru consum propriu la nivelul operatorului de apa AQUABIS SA”, a fost semnat miercuri, a anunțat Consiliul Județean Bistrița-Nasaud. Valoarea contractata este de 12.288.136,34…

- Un contract pe doi ani, cu posibilitatea de prelungire, și șapte mii de tone de bitum, acestea sunt datele din contractul scos la licitație de catre Societatea Drumuri Municipale Timișoara. Firma de specialitate a Primariei pregatește 19,6 milioane de lei, iar contractul a fost lansat in licitație publica…

- Licitatia pentru proiectarea si executia lucrarilor necesare devierii traseului sectorului de autostrada Nadaselu - Mihaiesti a fost lansata, a anuntat, joi, intr-un comunicat de presa, Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).Anuntul de participare a fost transmis spre…

- Constantin Ștefan, secretar de stat din Ministerul Energiei, a anunțat ca proiectele Complexului Energetic Oltenia sunt intarziate in ceea ce privește implementarea. Intarzierea comunicata oficial chiar de Complexul Energetic Oltenia este de circa un an, insa Constantin Ștefan susține ca ar fi in realitate…

- Complexul Energetic Oltenia (CEO) a semnat contractele de finannțare cu OMW Petrom și Tinmar Energy pentru construirea a 8 parcuri fotovoltaice și a unui grup pe gaze naturale. Potrivit unui comunicat, au fost semnate contractele de finanțare pentru patru parcuri fotovoltaice și un grup pe gaze naturale…

- ”OMV Petrom, cea mai mare companie integrata de energie din Sud-Estul Europei, anunta semnarea contractelor de finantare pentru dezvoltarea a patru parcuri fotovoltaice cu o capacitate cumulata de circa 450 MW. Contractele de finantare au fost semnate de catre Ministerul Energiei, ca autoritate contractanta,…