Stiri pe aceeasi tema

- Grupul industrial francez Alstom ia in calcul sa conteste licitatia organizata de CFR pentru modernizarea subsectiunilor Brasov - Apata si Cata – Sighisoara, contract de 3,14 miliarde lei fara TVA. Reprezentantii Alstom au reactionat vineri si spun ca CFR a decis atribuirea acestui contract catre asocierea…

- Asocierea RAILWORKS, formata din Alstom, Aktor, Euro Construct Trading ’98 si Arcada, va contesta licitatia prin care CFR SA a atribuit asocierii BRASIG Strabag-Swietelsky, arata un comunicat transmis vineri de Alstom.

- Compania Nationala de Cai Ferate CFR va plati peste 680 de milioane de euro (3,14 miliarde de lei) unei companii pentru ca trenurile sa poata circula cu 160 km/h pe subsectiuni din ruta Brasov - Sighisoara.

- Marius Constantin (33 de ani) și-a prelungit contractul cu Gaz Metan Mediaș pentru inca doi ani. Fundașul central nascut la Brașov a fost om de baza in echipa lui Cristi Pustai in sezonul abia incheiat unde a bifat 27 de meciuri in Liga 1 și a inscris 3 goluri, reușind sa-și salveze echipa de la retrogradare.…

- Dupa atatea zeci, daca nu sute, de licitații cu cantec in domeniul infrastructurii, te-ai fi așteptat ca in Romania sa se ajunga totuși la un liman, unde sa primeze legea și interesul statului. Dar nu, nici vorba de așa ceva, inca!...

- Primaria Timișoara cauta firma care sa se priceapa la... gazon. Nu orice fel de gazon, ci acela de pe Baza Sportiva „Adrian Stoicov”, respectiv stadionul de rugby „Gheorghe Rașcanu”. Contractul scos la licitație va fi valabil un an și are la dispoziție o suma frumușica.

- Nu s-a interesat nimeni de piata inchisa din Targu Jiu. Primaria incearca sa inchirieze hala, dar nicio firma nu s-a prezentat la licitatie. Chiria pe care o cere municipalitatea este de 6.000 de euro. Hala a fost construita...

- Comisia Europeana sustine continuarea finantarii CEF Transport 2014-2020, in valoare de 1,13 miliarde euro, pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii feroviare, informeaza, miercuri, Compania Nationala de Cai Ferate CFR SA. "Reprezentantii Comisiei Europene sustin implementarea proiectelor…