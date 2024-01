Stiri pe aceeasi tema

- ”Consiliul Judetean Iasi a scos la licitatie contractul de achizitie publica a serviciilor de proiectare faza Plan Urbanistic Zonal (PUZ), si de introducere in intravilan a terenurilor din CF 66452 si CF 69520. Valoarea estimata totala a contractului este de 596.638,65 lei fara T.V.A”, anunta, marti,…

- Primaria Craiova continua emiterea autorizatiilor de construire pentru alte cinci blocuri care urmeaza sa fie renovate prin PNRR. Este vorba despre blocuri care urmeaza sa fie renovate cu fonduri europene prin acest plan de redresare. Pe lista sunt inscrise urmatoarele condominii : Blocul 121B1 de pe…

- Consiliul Județean Argeș a aprobat astazi, intr-o ședința extraordinara cu convocare de indata, proiectul de hotarare privind aprobarea participarii la „Programul privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligenta a energiei in cladirile publice”, gestionat de Administrația Fondului…

- "Dupa o saptamana de vot online, platforma europeana de promovare turistica a anuntat, joi seara, rezultatele clasamentului pentru Best Christmas Market 2024. Cu un record absolut, cu aproape 600.000 de voturi stranse din 168 de tari din lume, competitia a adunat la start 20 de orase europene, dintre…

- Un document semnat de Casian-Pavel Nițulescu, secretar de stat in Ministerul Energiei, ne spune cum de a redevenit Romania exportator de curent deși nu a venit cu nicio capacitate de producție noua mai de anvergura. In semestrul I al anului 2023, Romania a devenit exportator net de energie electrica,…

- Luna și licitația sau licitațiile pentru Water Park-ul din Craiova. Municipalitatea este foarte darnica atunci cand vine vorba despre funcționarea parcului acvatic, una dintre cel mai „rasfațate“ destinații unde ajung mulți bani din bugetul local. Water Park-ul din Craiova consuma mulți bani anual din…

- SLATINA-TIMIE˜. Unitatea Administrativ-TeritorialAƒ Comuna Slatina-TimiE™ anunE›Aƒ demararea proiectului cu titlul aEzPOIM 11.2 – Fotovoltaic UAT Comuna Slatina-TimiE™ Jud. CaraE™-SeverinaE�, cod SMIS 161533, depus A®n cadrul Programului OperaE›ional InfrastructurAƒ Mare 2014-2020, Axa PrioritarAƒ 11:…

- Primaria orașului Zlatna a lansat recent in Sistemul Electronic de Achiziții Publice o licitație pentru execuția lucrarilor in cadrul proiectului „Lucrari de interventie in vederea cresterii eficientei energetice a cladirii aministrative – servicii sociale in oras Zlatna, judet Alba”. Valoarea totala…