Licitația pentru modernizarea DN71, de la Târgoviște la Sinaia, a fost reluată Violeta Stoica La finalul lunii mai 2021, ministrul Transporturilor, Catalin Drula (USR-PLUS), anunța ca pentru Lotul 2 al DN71 de la Targoviște la Sinaia va fi reluata licitația pentru modernizarea acestui drum național, dupa ce procedura anterioara fusese anulata, din cauza neprezentarii niciunui ofertant. Și, ca sa ne intre bine in cap, cel care mai ocupa inca funcția de șef al Ministerului Transporturilor a mai spus același lucru și ieri, pe pagina sa de Facebook: „Ce s-a mai intamplat zilele acestea la Transporturi: am lansat licitația pentru modernizarea DN71 Targoviște-Sinaia. Acest sector… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

