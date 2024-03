Licitația pentru drumul expres Satu Mare – Oar a fost suspendată Joi, 14 martie 2024, CNAIR a anunțat suspendarea licitației pentru construcția segmentului de Drum Expres Satu Mare-Oar-Frontiera cu Ungaria. Aceasta decizie a fost luata ca raspuns la cererile de clarificari in legatura cu caietul de sarcini venite din partea companiilor constructori, conform informațiilor oferite de economica.net. Procesul licitatoriu pentru acest proiect de infrastructura, care prevede […] Citeste articolul mai departe pe satmareanul.net…

Sursa articol si foto: satmareanul.net

