Stiri pe aceeasi tema

- Aproape orice tip de bautura poate fi cumparata de la magazin, iar de sarbatori, suntem sau nu de acord, se cumpara in cantitați semnificative. Poate nu pentru toți, dar exista cateva alternative pentru unii dintre noi. Iar unele variante indragite și de

- Micii se numara printre felurile de mancare preferate ale romanilor. Uneori, aceștia prefera sa ii prepare chiar ei. Pentru a nu da greș, puteți apela la rețeta regretatului gastronom Radu Anton Roman. Ce obișnuia acesta sa puna in mici pentru a ieși delicioși? Rețeta de mici secreta In anul 2005, renumitul…

- Iți dorești un preparat extrem de delicios pe care sa-l servești dimineața cu o ceașca de cafea sau cu una de ceai? Ei bine, noi iți prezentam rețeta de melci cu nuca și miere care se realizeaza in doar cateva minute. Iata care sunt pașii pe care trebuie sa-i urmezi și ingredientele de care ai nevoie!

- Placinta americana cu mere și scorțișoara este unul dintre cele mai potrivite deserturi in perioada sezonului racoros. Gospodinele au șansa sa gaseasca cele mai delicioase și potrivite mere pentru placinta lor in aceasta perioada, iar astfel vor gati un desert indragit de toata familia. Este aromat…

- Checul cu ovaz și afine se poate pregati in doar cateva minute, fara niciun efort. Ai nevoie de cateva ingrediente simple care se gasesc in bucataria oricarei gospodine, iar rezultatul va fi unul delicios. Totodata, caloriile sunt puține și nu iți va fi afectata silueta.

- Mandazi este un fel de gogosi originar din zona Africii de est. Acesta este un preparat culinar traditional din bucataria poporului swahili, care locuiește in regiunea de coasta din Kenya si Tanzania. Mandazi este popular deoarece este comod de preparat, poate fi consumat cu aproape orice fel de mancare…

- Este weekend, ai aflat ca ai musafiri, dar nu ai idee ce sa le gatești? Ei bine, nu-ți face probleme in acest sens, deoarece noi venim cu soluția și iți prezentam cea mai delicioasa rețeta de chec cu crema de Nutella și vanilie. Este un preparat delicios, preferat de cei mici, dar și de adulți. Iata…

- Iata ce trebuie sa pui in varza calita ca sa aiba un gust unic! Rețeta veche de 50 de ani, readusa la viața acum. Doar calugarii de la manastire o mai folosesc și in ziua de azi. Ce sa pui in varza calita ca sa aiba un gust unic Varza este un aliment de baza pentru romani. Acest preparat este unul delicios,…