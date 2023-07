Licența celui mai mare post privat de televiziune din Kosovo, suspendată de guvern Guvernul din Kosovo a suspendat vineri licenta celui mai mare post privat de televiziune din tara din cauza unei erori de inregistrare, alarmandu-i pe jurnalisti, care au acuzat partidul de guvernamant de razboi deschis impotriva presei libere, relateaza Reuters, citat de Agerpres. Problema a inceput luna trecuta, cand guvernul a anuntat ca a identificat probleme cu certificatul de inregistrare al postului de televiziune Klan Kosova. Ulterior, postul a comunicat ca a remediat deja aceste probleme, asa cum i s-a cerut. CITESTE SI Un pește cu 'dinți de om' a fost prins in Oklahoma 04:00 28… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

