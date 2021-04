Stiri pe aceeasi tema

- Tudor Manea este CEO eMAG, iar Iulian Stanciu este președinte executiv Focus pe dezvoltare internaționala cu 785 de milioane de lei, dezvoltarea tehnologiei in Romania cu 447 de milioane de lei, investiții de 740 de milioane de lei in alte companii .eMAG intra intr-o noua etapa de dezvoltare cu investiții…

- Deputatul PNL Ionel Danca a discutat cu directorului general al Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii Dumitru Nancu despre dezvoltarea unui instrument financiar nou pentru sustinerea si stimularea IMM inovative din Romania prin Planul National de Redresare…

- Raiffeisen Bank, a cincea cea mai mare banca din Romania, a inregistrat in 2020 un profit net de 644 milioane lei, in scadere cu 17% fata de 2019, in timp ce veniturile nete din dobanzi au scazut cu 1%, la 1,7 miliarde lei, anunța news.ro. Banca a aprobat noi imprumuturi de 2,9 miliarde euro…

- Investitiile straine directe au scazut cu 70,39% in prima luna a acestui an, la 363 de milioane de euro, comparativ cu 1,226 miliarde de euro in luna ianuarie 2020, potrivit datelor Bancii Nationale a Romaniei remise marti AGERPRES. "Investitiile directe ale nerezidentilor in Romania au insumat…

- "Grupul Electrica a obtinut, in anul 2020, un profit net consolidat de 388 milioane lei, inregistrand o crestere de 181 milioane lei, respectiv 87,5%, comparativ cu anul precedent. Veniturile Grupului Electrica, in 2020, s-au ridicat la valoarea de 6,501 miliarde lei, reprezentand o crestere de 3,5%…

- Grupul DIGI, controlat de miliardarul oradean Zoltan Teszari, a anunțat marți venituri consolidate de 1,3 miliarde euro în cele 4 piețe în care opereaza (România, ungaria, Spania și Italia), în creștere cu 8,1% fața de anul 2019, acestea fiind rezultate financiare preliminare.…

- Bugetul Ministerului Apararii Nationale (MApN) propus pentru anul 2021 prevede fonduri de 22,746 miliarde de lei, reprezentand 2,04% din PIB, iar aceasta suma permite investitii in infrastructura de aproximativ 800 de milioane de lei, arata un comunicat MApN. De asemenea, reprezentantii ministerului…

- Deutsche Bank a revenit pe profit in 2020, primul din 2014, pe fondul caștigurilor divizie sale de investiții. Profitul net atribuibil acționarilor de 113 milioane de euro vine dupa o pierdere de 5,7 miliarde de euro in 2019, deși analiștii se așteptau la o pierdere de aproximativ 300 de milioane de…