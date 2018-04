Stiri pe aceeasi tema

- Libianul Ahmed Othman statea ilegal in Romania de mai bine de jumatate de an. La doar cateva ore dupa ce a fost chemat de autoritațile romane sa semneze documentele de expulzare, Ahmed Othman nu s-a dus acasa sa-și faca bagajele pentru a pleca in țara natala, ci, drogat fiind, i-a taiat gatul iubitei…

