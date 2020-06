Libian de 19 ani, depistat ascuns pe platforma unui tren de marfa la P.T.F Curtici. Ce intentiona

Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Curtici au depistat, ascuns pe platforma unui tren de marfa, un cetatean libian care a incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria. In data de 22.06.2020, in jurul orei 16.00, politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Varsand, judetul Arad, au depistat sase cetateni straini, care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, pe jos, pentru a ajunge intr un stat din vestul Europei.In data de 19.06.2020, in jurul orei 09.30, politistii de frontiera…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Giurgiu au descoperit, ascunsi intr un camion incarcat cu pepeni, doi cetateni pakistanezi care intentionau sa intre ilegal in Romania, pentru ca apoi sa ajunga in Germania.In data de 13.06.2020, in jurul orei 15.15, in Punctul de…

- Un tanar de 18 ani a fost prins de politistii de frontiera aradeni in timp ce incerca sa intre in tara pe camp, prin zona orasului Curtici, el intentionand sa evite contactul cu autoritatile, care i-ar fi impus sa stea in izolare la domiciliu timp de 14 zile, in cadrul masurilor de prevenire a raspandirii…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac Nagylak au descoperit un autoturism marca Audi,model A5, in valoare de 12.500 de euro, cautat de autoritatile din Germania. La sfarsitul saptamanii trecute, la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac ndash; Nagylak, s a prezentat…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontiera Sighetu Marmației au depistat trei cetațeni algerieni, solicitanți de azil in țara noastra, care intenționau sa treaca ilegal frontiera din Romania in Ungaria, pentru a ajunge in Franța și Germania. Iulia Stan, purtator…