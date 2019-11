SUA i-au cerut maresalului Khalifa Haftar, omul forte din estul libian, sa puna capat ofensivei pe care a declansat-o pentru a cuceri capitala Tripoli, informeaza AFP. Aceasta declaratie, in timp ce Donald Trump facuse impresia ca il sustinea pe maresal in trecut, intervine in urma vizitei efectuate joi la Washington de catre o delegatie a guvernului de uniune nationala GNA, recunoscut de comunitatea internationala. "SUA invita Armata nationala libiana" a maresalului "sa-si inceteze ofensiva spre Tripoli", potrivit unui comunicat comun publicat dupa intalnirea acestei delegatii cu responsabili…