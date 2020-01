Stiri pe aceeasi tema

- Maresalul Khalifa Haftar, omul forte in estul libian, a respins joi seara apelul la incetarea focului, lansat in ajun de Ankara si Moscova, anuntand astfel continuarea operatiunilor sale militare impotriva fortelor loiale Guvernului de Uniune Nationala (GNA), recunoscut de ONU, informeaza AFP. Intr-un…

- Șeful diplomației europene, Josep Borrell, a facut apel la o soluție politica în Libia, unde Ankara a anunțat amplasarea de trupe la sol, și a avertizat ca se teme de o"escaladare iminenta a violenței" în jurul capitalei Tripoli, scrie AFP."Ultimele evenimente din…

- Parlamentul turc se pronunta in ianuarie prin vot asupra trimiterii de trupe combatante in Libia, anunta Erdogan. ”Vom prezenta motiunea in vederea trimierii de militari in Libia imediat la reluarea lucrarilor Parlamentului”, la 7 ianuarie, a anuntat Erdogan intr-un discurs la Ankara. ”Vom putea…

- Turcia ar putea lansa o interventie militara in Libia, a avertizat marti presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, citat de postul TRT si de agentia de presa ANSA."In cazul in care vom fi invitati de Guvernul Fayez al-Sarraj pentru o interventie militara, Turcia va decide autonom ce tip de…

- Turcia nu a cumparat sisteme de aparare rusesti pentru "a le tine in cutie", a declarat miercuri ministrul de Externe de la Ankara, ca raspuns la apelurile Washingtonului de a nu activa bateriile livrate de Moscova, transmite AFP. "Nu cumparati un produs pentru a-l tine in cutie. Avem necesitati", a…

- Forțele militare ale Rusiei au inceput instalarea de-a lungul graniței turco-siriene, ca parte a acordului semnat de Moscova și Ankara, care prevede eliberarea teritoriului sirian din apropierea frontierei cu Turcia de prezența milițiilor kurde, relateaza site-ul postului BBC, potrivit MEDIAFAX.Citește…

- ''Este o abordare pozitiva'', a declarat Erdogan intr-o conferinta de presa la Istanbul, in legatura cu anuntul facut duminica de seful Pentagonului, Mark Esper. Turcia a lansat, la 9 octombrie, o noua operatiune militara impotriva militiilor kurde Unitatile de aparare a poporului (YPG), sustinute…