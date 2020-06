Consiliul de Securitate al ONU a adoptat vineri, in unanimitate, o rezolutie prin care prelungeste cu un an autorizatia de inspectare in largul apelor Libiei a navelor suspectate de incalcarea embargoului privind armele, impus in 2011, transmite AFP. Reinnoirea a fost deja decisa anul trecut, in unanimitate, de catre cei 15 membri ai Consiliului de Securitate, dar Rusia, care sprijina tabara maresalului Khalifa Haftar in lupta impotriva autoritatilor de la Tripoli, recunoscute pe plan international, si-a exprimat unele rezerve in timpul negocierilor de la inceputul lunii, conform unor surse diplomatice.…