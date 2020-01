Libia: forțele pro-Haftar afirmă că au intrat în Syrte Forțele mareșalului Khalifa Haftar, omul forte din estul Libiei, au anunțat luni ca au intrat în localitatea Syrte (450 km est de Tripoli), pâna în prezent sub controlul forțelor guvernului de uniune naționala (GNA), cu sediul în Tripoli, scrie AFP.



Forțele pro-Haftar au afirmat ca au preluat controlul asupra aeroportului al-Gordabiya din Syrte, dupa ce "forțele armate însarcinate cu protejarea aeroportului s-au predat".



În prezent, aceste forțe "avanseaza cu determinare spre centrul localitații", potrivit sursei citate. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

